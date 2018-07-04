ولي العهد يهنئ أندريس مانويل لوبيز بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في المكسيك
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المكسيكية المتحدة.
وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق المزيد من التقدم والرقي.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظك ويعطيك العافية
مواطن[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يحفظك ويعطيك العافيه ياولي عهدنا وتاج راسنا
حجازي[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 4 دقائق
في الله احب سيدي صاحب السموالملكي الاميرمحمد بن سلمان آل سعود حفظه الله وامنيتي والله اقابله واتشرف بالسلام عليه