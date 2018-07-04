4 نصائح من الخارجية للمسافرين

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة الخارجية، عدة نصائح للمسافرين، تضمنت التأكد من أن جواز السفر ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وتضمنت النصائح كذلك: التأكد من نوع التأشيرة وأنها متوافقة مع الغرض الأساسي من الزيارة، وكذلك يشترط في تأشيرة دول الشنقن أن تكون صادرة من سفارة وجهتك الأولى، والاطلاع على قوانين الدولة خاصة المتعلقة بالمبالغ النقدية والمجوهرات.

كما نصحت عندما تصل إلى وجهتك، بالحرص على تعبئة نماذج الدخول بكل دقة وبادر بتسجيل جواز سفرك ومعلوماتك لدى البعثة السعودية في البلد الذي تقصده.