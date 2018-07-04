خادم الحرمين يهنئ أندريس مانويل لوبيز بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في المكسيك

واس(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المكسيكية المتحدة.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.