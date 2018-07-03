بمشاركة جامعة سطام: مستشفى الدلم ينظم ندوة معالجة نزيف الولادة.

علي القحطاني (صدى):

في أولى ثمرات التعاون بين مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم و جامعة الأمير سطام بمحافظة الخرج ، نظمت إدارة التدريب و الأبحاث و التعليم المستمر دورة حول المستجدات الحديثة في علاج نزيف ما بعد الولادة.الدورة تم اعتمادها من هيئة التخصصات الصحية بواقع سبع ساعات علمية.

وافتتح الدكتور إبراهيم الدخيني الدورة و التي ألقاها الدكتور محمد عبدالظاهر عضو هيئة التدريس بجامعة الخرج و الذي تحدث فيها عن طرق تجنب نزيف الولادة والخطوات المعتمدة في مواجهة حالات النزيف الطارئة ، و حضر المؤتمر عدد من أطباء وطبيبات النساء والولادة وطواقم التمريض المهتمة من داخل المستشفى و خارجه.

و أكد الدكتور الدخيني أن إقامة مثل هذه الدورات يمثل تعاون علمي مثمر ، يضيف الكثير للممارسين الصحيين داخل المنشأة و يسهل عليهم الحصول على آخر مستجدات الطب كل حسب تخصصه. كما قدم شكره لإستشاري النساء والولادة د.محمد عبدالظاهر على جهده و وقته.