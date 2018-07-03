بالصور.. إقبال كبير تشهده أجنحة قطار الحرمين هذا الأسبوع

نايف السالم(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لـ ” قطار الحرمين ” ، عن إقبال كبير تشهده أجنحة قطار الحرمين هذا الأسبوع، لحجز التذاكر المجانية لرحلتي قطار الحرمين المقرر انطلاقها الخميس والجمعة، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يستمر توافدهم من 5 عصرًا وحتى 9 مساء.

وقال الحساب الرسمي عبر ” تويتر ” : يتشرف فريق العمل بخدمتكم في أجنحتنا بمكة المكرمة، المدينة المنورة، وجدة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.