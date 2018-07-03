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بالصور.. إقبال كبير تشهده أجنحة قطار الحرمين هذا الأسبوع

بالصور.. إقبال كبير تشهده أجنحة قطار الحرمين هذا الأسبوع
نايف السالم(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لـ ” قطار الحرمين ” ، عن إقبال كبير تشهده أجنحة قطار الحرمين هذا الأسبوع، لحجز التذاكر المجانية لرحلتي قطار الحرمين المقرر انطلاقها الخميس والجمعة، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يستمر توافدهم من 5 عصرًا وحتى 9 مساء.

وقال الحساب الرسمي عبر ” تويتر ” : يتشرف فريق العمل بخدمتكم في أجنحتنا بمكة المكرمة، المدينة المنورة، وجدة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 49833 ] نشر منذ 3 ساعات

خير ان شاء الله ,,

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