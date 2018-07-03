مقتل نجل زعيم داعش في سوريا

دمشق(صدى):

لقي نجل الإرهابي أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، اليوم الثلاثاء، مصرعه .

وقٌتل حذيفة البدري نجل زعيم داعش في محطة الطاقة الحرارية في حمص وفقًا لوكالة رويترز.