نشر : منذ 3 ساعات 1٬946 6 عربية ودولية مقتل نجل زعيم داعش في سوريا دمشق(صدى): لقي نجل الإرهابي أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، اليوم الثلاثاء، مصرعه . وقٌتل حذيفة البدري نجل زعيم داعش في محطة الطاقة الحرارية في حمص وفقًا لوكالة رويترز. الوسوم:سوريا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49833 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب ..
,, المثل قال // رجل الديك تجيب ,,
,, يعني اليوم تغدوا باالولد بكره يتعشون باالوالد ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 3 ساعات
في 60 الف داهية
نوير[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يوريه من ظلمه للناس ويسقيه من نفس الكأس
qlq[ عدد التعليقات: 2868 ] نشر منذ 2 ساعتين
حنطوة ورسلوة له
abdul[ عدد التعليقات: 1381 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللّهمّ عاملنا وموتانا وموتي المسلمين بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. والله كلّنا هلكَي إلا من أنجيته يا ألله، وتغمّدتَه بواسع رحمتك وإحسانك. عامِلنا بالإحسان يا ذا الفضل والغفران. لدينا عيوب كبر الجبال والوديان، ولكنّك سترْتها عن أنظار إخواننا و أخواتنا لأنّك الستار، الرحيم بعيالك، الرؤوف بخَلْقِك. فلا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة يا معروفا بالسّتران. اللهم وقد أفضي حذيفة البدري إلي جوارك ، هو أرجي وأحْوج ما يكون لرحمتك ، وأنت لا حاجة لك بتعذيبه. فعامله بما أنت أهله، وحسابه عندك.
حجازي[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 51 دقيقة
ياصدى لاتحطي صور هالاشكال الارهابيه وتخلوا الخلق تعرف هالشكل الي يغرر بأبناء المسلمين