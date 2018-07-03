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بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح هل شحن الجوال من التبذير أم لا

بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح هل شحن الجوال من التبذير أم لا
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، ما إذا كان شحن الجوالات من أجل التحدث مع الأصدقاء ومؤانستهم يعد من ” التبذير ” أم لا.

وأكد الدكتور الخثلان، خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أن الجوالات أصبحت من الأمور الحاجية، وقد تكون ضرورة لبعض الناس؛ لذلك شحنه للاتصال على المعارف لا يعتبر من التبذير.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 3 ساعات

جزاك الله كل الخير

[ عدد التعليقات: 2868 ] نشر منذ 2 ساعتين

وشاحن الكهرب

[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالله هذا موضوع مهم الناس تحسب كم يبقى من الراتب بعد فواتير الكهرب وتسديد الغرامات وهذا يقول شحن الجوال — شي يحير العقل

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