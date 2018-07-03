بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح هل شحن الجوال من التبذير أم لا
أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، ما إذا كان شحن الجوالات من أجل التحدث مع الأصدقاء ومؤانستهم يعد من ” التبذير ” أم لا.
وأكد الدكتور الخثلان، خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أن الجوالات أصبحت من الأمور الحاجية، وقد تكون ضرورة لبعض الناس؛ لذلك شحنه للاتصال على المعارف لا يعتبر من التبذير.
فهد[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله كل الخير
qlq[ عدد التعليقات: 2868 ] نشر منذ 2 ساعتين
وشاحن الكهرب
ابو وليد[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالله هذا موضوع مهم الناس تحسب كم يبقى من الراتب بعد فواتير الكهرب وتسديد الغرامات وهذا يقول شحن الجوال — شي يحير العقل