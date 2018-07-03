بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح هل شحن الجوال من التبذير أم لا

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، ما إذا كان شحن الجوالات من أجل التحدث مع الأصدقاء ومؤانستهم يعد من ” التبذير ” أم لا.

وأكد الدكتور الخثلان، خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أن الجوالات أصبحت من الأمور الحاجية، وقد تكون ضرورة لبعض الناس؛ لذلك شحنه للاتصال على المعارف لا يعتبر من التبذير.