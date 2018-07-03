بالفيديو.. الدخيل ينتقد مطارات المملكة: أعاني في كل رحلاتي

نايف السالم(صدى):

انتقد فواز الدخيل أمين عام جمعية سواعد الإعاقة الحركية ، اليوم الثلاثاء، خدمات المطارات المختلفة في المملكة خاصة فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وضرب ” الدخيل ” مثالا في مداخلة لبرنامج ” الراصد ” المذاع على ” الإخبارية ” قائلًا : ” يحتاج الأصم أن يكون هناك متخصصين في المطار في لغة الإشارات لتوضيح المداخل والمخارج لهم، وهو الحال بالنسبة للأعمى يحتاج إرشادات بطريقة تجعله يعلم كيف يجد طريقه بالمطار ” .

وأضاف : ” أقسم بالله بأني أعاني في كل رحلاتي بسبب خدمات المطار المتدنية بما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة ” .