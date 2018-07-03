استطلاع.. 61% من جماهير الأخضر غير راضية عن الأداء بالمونديال

نواف السالم(صدى):

أجرت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية استطلاع رأي على مدار الأسبوع المنصرم؛ حول اداء المنتخب الوطني بمونديال روسيا.

وجاءت نتيجة الاستطلاع كالتالي:

61% غير راضي.

31% غير مهتم.

7% راضي .

عدد المشتركين في الاستطلاع 467.

يجدر الإشارة إلى أن الأخضر ودع المونديال بحصد 3 نقاط فقط من المباراة الأخيرة أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتلقى هزيمة قاسية بخماسية أمام روسيا في الافتتاح.