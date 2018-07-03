استطلاع.. 61% من جماهير الأخضر غير راضية عن الأداء بالمونديال
أجرت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية استطلاع رأي على مدار الأسبوع المنصرم؛ حول اداء المنتخب الوطني بمونديال روسيا.
وجاءت نتيجة الاستطلاع كالتالي:
61% غير راضي.
31% غير مهتم.
7% راضي .
عدد المشتركين في الاستطلاع 467.
يجدر الإشارة إلى أن الأخضر ودع المونديال بحصد 3 نقاط فقط من المباراة الأخيرة أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتلقى هزيمة قاسية بخماسية أمام روسيا في الافتتاح.
فهد[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 3 ساعات
شئ طبيعي بعد ها الاداء