  • الثلاثاء 3

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. استطلاع.. 61% من جماهير الأخضر غير راضية عن الأداء بالمونديال

استطلاع.. 61% من جماهير الأخضر غير راضية عن الأداء بالمونديال

استطلاع.. 61% من جماهير الأخضر غير راضية عن الأداء بالمونديال
نواف السالم(صدى):

أجرت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية استطلاع رأي على مدار الأسبوع المنصرم؛ حول اداء المنتخب الوطني بمونديال روسيا.

وجاءت نتيجة الاستطلاع كالتالي:

61% غير راضي.
31% غير مهتم.
7% راضي .
عدد المشتركين في الاستطلاع 467.

يجدر الإشارة إلى أن الأخضر ودع المونديال بحصد 3 نقاط فقط من المباراة الأخيرة أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتلقى هزيمة قاسية بخماسية أمام روسيا في الافتتاح.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 3 ساعات

شئ طبيعي بعد ها الاداء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *