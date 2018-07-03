محافظ القنفذة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد السلامي

واس(صدى):

نقل محافظ القنفذة فضا بن بيّن البقمي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأميرعبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، لأسرة وذوي الشهيد زين بن عبدالله محمد السلامي الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وعبّر البقمي ، خلال زيارته لأسرة الشهيد بمنزلهم اليوم في مركز حلي جنوب محافظة القنفذة ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان ، مشيرين إلى أن إبنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي .

وكان محافظ القنفذة قد أدى مع جموع المصلين ، صلاة الميت على الشهيد زين السلامي .