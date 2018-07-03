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محافظ القنفذة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد السلامي

محافظ القنفذة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد السلامي
واس(صدى):

نقل محافظ القنفذة فضا بن بيّن البقمي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأميرعبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، لأسرة وذوي الشهيد زين بن عبدالله محمد السلامي الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وعبّر البقمي ، خلال زيارته لأسرة الشهيد بمنزلهم اليوم في مركز حلي جنوب محافظة القنفذة ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان ، مشيرين إلى أن إبنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي .
وكان محافظ القنفذة قد أدى مع جموع المصلين ، صلاة الميت على الشهيد زين السلامي .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1129 ] نشر منذ 46 دقيقة

الله يرحم شهدائنا ويغفرلهم يارب العالمين

[ عدد التعليقات: 49823 ] نشر منذ 44 دقيقة

رحمه الله رحمة واسعه والهم اهله الصبر والسلوان ,, آمين ,,

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