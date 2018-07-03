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أبرز مهام مجلس التجارة الإلكترونية

أبرز مهام مجلس التجارة الإلكترونية
عادل الحربي (صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، إنفوجراف لشرح أبرز مهام مجلس التجارة الإلكترونية، الذي وافق مجلس الوزراء على تأسيسه اليوم.
وتضمنت المهام الآتي:

1- مواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية للتجارة الإلكترونية.
2- الإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
3- تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك.
4- رفع التنسيق ين الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواجية وإزالة العوائق المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2849 ] نشر منذ 1 ساعة

يعني سوالف

الطباخة فلانة للاكلات في المواقع انتهي زمانها

بتصيرين في نظر مجلس التجارة الاكتروني مخالفة زي البسط في الارصفه

[ عدد التعليقات: 1129 ] نشر منذ 55 دقيقة

هههههههههه معك حق

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