عادل الحربي (صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، إنفوجراف لشرح أبرز مهام مجلس التجارة الإلكترونية، الذي وافق مجلس الوزراء على تأسيسه اليوم.

وتضمنت المهام الآتي:

1- مواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية للتجارة الإلكترونية.

2- الإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

3- تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك.

4- رفع التنسيق ين الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواجية وإزالة العوائق المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.