أبرز مهام مجلس التجارة الإلكترونية
نشرت وزارة التجارة والاستثمار، إنفوجراف لشرح أبرز مهام مجلس التجارة الإلكترونية، الذي وافق مجلس الوزراء على تأسيسه اليوم.
وتضمنت المهام الآتي:
1- مواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية للتجارة الإلكترونية.
2- الإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
3- تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك.
4- رفع التنسيق ين الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواجية وإزالة العوائق المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
qlq[ عدد التعليقات: 2849 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني سوالف
الطباخة فلانة للاكلات في المواقع انتهي زمانها
بتصيرين في نظر مجلس التجارة الاكتروني مخالفة زي البسط في الارصفه
فهد[ عدد التعليقات: 1129 ] نشر منذ 55 دقيقة
هههههههههه معك حق