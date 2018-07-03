بعد صفر المونديال.. عقوبات رادعة للاعبي مصر من بينها الإيقاف

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن العقوبات المقرر فرضها، على عدد من لاعبي المنتخب؛ على خلفية الأداء المتواضع الذي قدمه في مونديال روسيا والخروج دون حصد نقاط.

وفي هذا السياق قال رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة في مؤتمر صحفي : ” استقر اتحاد الكرة على إيقاف بعض لاعبي المنتخب مدة قد تصل إلى عام كامل، بسبب تصويرهم بعض الفيديوهات، في غرفهم أثناء مشاركة المنتخب في مونديال روسيا، وبثها عبر إحدى الفضائيات ” .

وتابع : ” من المؤكد أن العقوبات ستختلف من لاعب لآخر، فمن رفض تكرار الظهور بعد التنبيه، سيكون مختلفًا عن الذي تمادى في تصوير الفيديوهات، نظرًا لما يمثل اختراقًا واضحًا للنظام، وتأثير على تركيز اللاعبين في معسكر المنتخب، وننتظر التقرير كامل من الشركة الراعية عن حجم المخالفات ” .

ولفت إلى أنه كان غاضبا ؛ بسبب الأداء المتواضع في لقاء السعودية، قائلًا : ” لقد فقدوا الحماس والرغبة في تحقيق الفوز بعد توديع البطولة مبكرًا، الحكم ظلمنا في لقاء روسيا وأبلغت رئيس الفيفا بهذا الأمر، الصيام أثر على أداء الفراعنة في البطولة كما حذرت من قبل ” .

وعن المدرب الجديد خليفة كوبر، قال: ” لا بد أن تكون لديه سيرة ذاتية قوية، تساهم في تحقيق النجاح للمنتخب في المرحلة المقبلة ، وأن يكون الهدف واضحًا للجميع وهو الوصول إلى مونديال 2022، وهو ما نعمل عليه من الآن “.