25 ألف ممارس صحي .. استعدادات ” الصحة ” لموسم الحج

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام 1439هـ، مؤكدة أنها تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة، أنها وفَّرت 25 مستشفى، و155 مركز صحي، و25 ألف ممارس صحي، إضافة إلى 180 سيارة إسعاف، و18 نقاط طبية في قطار المشاعر، و5 ألاف سرير تنويم بمستشفيات مناطق الحج.