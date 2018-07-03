  • الثلاثاء 3

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. 25 ألف ممارس صحي .. استعدادات ” الصحة ” لموسم الحج

25 ألف ممارس صحي .. استعدادات ” الصحة ” لموسم الحج

25 ألف ممارس صحي .. استعدادات ” الصحة ” لموسم الحج
نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام 1439هـ، مؤكدة أنها تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة، أنها وفَّرت 25 مستشفى، و155 مركز صحي، و25 ألف ممارس صحي، إضافة إلى 180 سيارة إسعاف، و18 نقاط طبية في قطار المشاعر، و5 ألاف سرير تنويم بمستشفيات مناطق الحج.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1129 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء الله يكون موسم خير وحج مبرور وذنب مغفور

[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 1 ساعة

تقبل الله منا ومنكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *