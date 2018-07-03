25 ألف ممارس صحي .. استعدادات ” الصحة ” لموسم الحج
كشفت وزارة الصحة، عن استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام 1439هـ، مؤكدة أنها تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.
وأوضحت الوزارة، أنها وفَّرت 25 مستشفى، و155 مركز صحي، و25 ألف ممارس صحي، إضافة إلى 180 سيارة إسعاف، و18 نقاط طبية في قطار المشاعر، و5 ألاف سرير تنويم بمستشفيات مناطق الحج.
فهد[ عدد التعليقات: 1129 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله يكون موسم خير وحج مبرور وذنب مغفور
نوير[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 1 ساعة
تقبل الله منا ومنكم