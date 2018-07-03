التعليم توجه بتوفير مواقف سيارات كافية لمنسوبات وزائرات الوزارة

نايف السالم(صدى):

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الثلاثاء، بإجراء مسح ميداني، لمواقع المباني التي تستخدم من قبل القطاعات النسائية .

وجاء توجيه وزير التعليم ؛ للعمل على إيجاد الحلول الممكنة لتوفير مواقف سيارات مناسبة لمنسوبات وزائرات المواقع التابعة للتعليم بما في ذلك الجامعات، ومواقع التدريب التقني والمهني وقطاعات الوزارة وإدارات التعليم، بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

يجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي انسجاما مع قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من شوال الجاري، وقيام المؤسسات الوطنية بدورها حيال اتخاذ كافة التدابير المساهمة في تيسير مهمة قائدة المركبة، وتعتبر التعليم أكبر الجهات من حيث الشريحة المستهدفة من معلمات وإداريات، كان للبعض منهن تجربة القيادة والاتجاه لأعمالهن صبيحة إعلان تنفيذ القرار .