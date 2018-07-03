بالصور..ِ تدريبات مكثفة لحراس مرمى النصر

نواف السالم(صدى):

واصل نادي النصر، اليوم الثلاثاء، تدريباته المسائية، على ملعب الرمز.

وأجرى المدرب دانييل كارينيو، تدريبات تعتمد على التمريرات الطويلة والقصيرة في مساحات مختلفة، وخصص جزء من التمرين لمناورة أجراها على منتصف الملعب، واختتم المران بالجري حول الملعب.

وحضر المران أعضاء مجلس إدارة النادي الأستاذ عبد العزيز الجليل والأستاذ عبد الكريم المنصور.

كما خضع حراس المرمى لتدريبات مكثفة تحت إشراف مدرب الحراس مارلون بيريس.