بالفيديو.. الخثلان : يحصل الستر للمرأة بأي لباس يغطي مفاتنها

عادل الحربي (صدى):

طالب الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية النساء بالحرص على الحجاب والستر.

وقال الخثلان : المهم أن يحصل الستر للمرأة، وإذا حصل الستر للمرأة بأي لباسٍ ؛ بأن كان هذا اللباس يغطي مفاتن المرأة وأن يكون لباسًا واسعًا محتشمًا فضفاضًا فهذا هو المطلوب.

وأضاف : المطلوب أن المرأة تلبس العباءة فوق اللباس الذي تلبسه ، وهي تسمى العباءة وتسمى الملاءة ” وهذه واجبة على المرأة كما قال تعالى ” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗوَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ” .