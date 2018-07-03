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  • نشر : منذ 5 ساعات
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  • حوادث

بالصور.. ضبط وافد يمارس العلاج بالحجامة دون ترخيص

بالصور.. ضبط وافد يمارس العلاج بالحجامة دون ترخيص
الرياض (صدى):

ضبطت الجهات الأمنية، وافدًا بمدينة الرياض يمارس العلاج بالحجامة بدون ترخيص.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط وافداً في مدينة الرياض يمارس العلاج بالحجامة بدون ترخيص وإحالته إلى النيابة العامة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2868 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 49833 ] نشر منذ 3 ساعات

هذا دجال وليس حجام .. والله اعلم ،،،

,, لآنه لاتستحسن الحجامه في مثل هذا الوقت من السنه هذا وقت صيف والدم فاير ، لهذا هو جاهل دجال ,,

,, لذا يستحسن ان تكون الحجامه في الوقت المعتدل من السنه ، مثلاً في فصل الربيع او بداية الشتاء ,,

.. ويكون ايام التشريق او حتى الى يوم 17 من الشهر الهجري ,,

,, هذا حسب مفهومي والله اعلم ,,

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