بالصور.. ضبط وافد يمارس العلاج بالحجامة دون ترخيص
ضبطت الجهات الأمنية، وافدًا بمدينة الرياض يمارس العلاج بالحجامة بدون ترخيص.
وقالت وزارة الصحة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط وافداً في مدينة الرياض يمارس العلاج بالحجامة بدون ترخيص وإحالته إلى النيابة العامة ” .
qlq[ عدد التعليقات: 2868 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49833 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا دجال وليس حجام .. والله اعلم ،،،
,, لآنه لاتستحسن الحجامه في مثل هذا الوقت من السنه هذا وقت صيف والدم فاير ، لهذا هو جاهل دجال ,,
,, لذا يستحسن ان تكون الحجامه في الوقت المعتدل من السنه ، مثلاً في فصل الربيع او بداية الشتاء ,,
.. ويكون ايام التشريق او حتى الى يوم 17 من الشهر الهجري ,,
,, هذا حسب مفهومي والله اعلم ,,