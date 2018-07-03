بالصور.. ضبط وافد يمارس العلاج بالحجامة دون ترخيص

الرياض (صدى):

ضبطت الجهات الأمنية، وافدًا بمدينة الرياض يمارس العلاج بالحجامة بدون ترخيص.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط وافداً في مدينة الرياض يمارس العلاج بالحجامة بدون ترخيص وإحالته إلى النيابة العامة ” .