صورة تريكة مع مشجع إسرائيلي تثير جدلا.. واللاعب يوضح
أثارت صورة للاعب منتخب مصر والنادي الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة، مع مشجع إسرائيلي بالمونديال المقام في روسيا حاليا جدلًا واسعا.
وكان نشر أحد العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية، صورة لمحمد أبوتريكة، مع مشجع إسرائيلي، وأردفها بهاشتاق تطبيع رياضي، وهو ما أثار جدلا، دفع لاعب مصر للخروج وتوضيح الأمر.
وقال ” تريكة ” عبر تغريدة له على ” تويتر ” : ” لم أكن أعلم وأعتذرُ عن الصورة، الكيان الصهيوني لا ولن نعترف بهم فهم قتلة واحتلال، والقضية الفلسطينية هي القضية الأولي للشعوب العربية والإسلامية ” .
وتفاعل عدد كبير مع الصورة، حيث أوضح البعض أنه ليس على اللاعب أو أي شخص بارز ومشهور أن يعلم جنسية الشخص الذي يرغب في التقاط صورة معه، موضحين أنه بالطبع لم يكن يعلم.
فهد[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 5 ساعات
اكيد ما كان بيعلم انه اسرائيلي
ناصر[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 5 ساعات
شوف كيف اسرائيل استغلت الصورة
أبو مها[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 4 ساعات
إثنين لاتصدق انهم يتعاملوا مع الإسرائليين
أبوتريكة والجزائريين
السلطانه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
ابو تريكه ساعد فى وجود فتنه فى المجتمع المصرى
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49833 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدقت ياابو تريكه ,,
,, لاتصدق اليهودي اهل الخيانة والغدر وتحريف الكلم عن مواضعه ,,
tawaq[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 2 ساعتين
كذبت فانت اخواني والاخوان والرافضة وجهان لعملة واحدة وان لم تعد لرشدك سيفضحون نفاقك وتمثيلك لهم انه لاجل المادة