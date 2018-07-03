صورة تريكة مع مشجع إسرائيلي تثير جدلا.. واللاعب يوضح

نواف السالم(صدى):

أثارت صورة للاعب منتخب مصر والنادي الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة، مع مشجع إسرائيلي بالمونديال المقام في روسيا حاليا جدلًا واسعا.

وكان نشر أحد العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية، صورة لمحمد أبوتريكة، مع مشجع إسرائيلي، وأردفها بهاشتاق تطبيع رياضي، وهو ما أثار جدلا، دفع لاعب مصر للخروج وتوضيح الأمر.

وقال ” تريكة ” عبر تغريدة له على ” تويتر ” : ” لم أكن أعلم وأعتذرُ عن الصورة، الكيان الصهيوني لا ولن نعترف بهم فهم قتلة واحتلال، والقضية الفلسطينية هي القضية الأولي للشعوب العربية والإسلامية ” .

وتفاعل عدد كبير مع الصورة، حيث أوضح البعض أنه ليس على اللاعب أو أي شخص بارز ومشهور أن يعلم جنسية الشخص الذي يرغب في التقاط صورة معه، موضحين أنه بالطبع لم يكن يعلم.