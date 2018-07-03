شرطة الشارقة تبحث عن امرأة حرقت يد طفلها

ابوظبي(صدى):

تتهم شرطة إمارة الشارقة بالإمارات، امرأة بأنها حرقت يد طفلها الصغير باستخدام السجائر، فيما تكثف الجهود للبحث عنها.

وتفصيًلا، قدَّم طليق المرأة شكوى جنائية ضدها، بعدما ذهب للقاء ابنه في مديرية حماية الطفل، ليجد علامات حروق واضحة على يد ابنه، بالإضافة إلى كونه كان في حالة ذعر وبكاء شديدين، حسب تعبيره.

وأوضح الأب أنه أسعف ابنه إلى المستشفى فور ملاحظة الحروق على يده، وقال إن من فعل والدة الطفل وزوجته السابقة.

من جانبها، أوضحت الشرطة أن الزوجين من جنسية عربية، وأنهما انفصلا نهائًيا بالطلاق، العام الماضي، وحكم القضاء بوصاية الأم على الطفل منذ ذلك الحين.

يشار إلى أنلبرنامج حماية الطفل، يقوم أحد الوالدين بتسليم الطفل إلى الطرف الآخر بحضور وإشراف عناصر حماية الطفل في الصباح، وعليه أن يعيده في المساء تحت إشراف الفريق نفسه.