تهديد جديد لـ ” الخليفي ” .. يويفا يراجع تبرئة باريس سان جيرمان

ماجد محمد(صدى):

تواصل المشكلات ملاحقة باريس سان جيرمان الفرنسي ومالكه القطري ناصر الخليفي؛ على خلفية انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وفي هذا السياق كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن لجنة المراقبة المالية التابعة له ستراجع قرارها تبرئة ساحة النادي الفرنسي من تهمة انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف؛ ليضع الخليفي في مأزق جديد.

يجدر الإشارة إلى أن النادي الفرنسي تسبب في ضجة كبيرة عندما تعاقد المهاجم البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو (258.7 مليون دولار) كما ضم كيليان مبابي مهاجم فرنسا من موناكو في صفقة قدرتها وسائل إعلام بقيمة 180 مليون يورو.

وكانت لجنة المراقبة المالية برأت باريس سان جيرمان الشهر الماضي بعد تحقيق فتحه الاتحاد الأوروبي.