بديل كونيجسيج أجيرا RS يخرج في صور تشويقية قبل طرحه في جنيف 2019

متابعات(صدى):

كشقت كونيجسيج عن أول صور تشويقية لسيارة هايبرد خارقة جديدة يجرى الاعداد لها وهي سيارة من المقرر طرحها في معرض جنيف الدولي للسيارات 2019 ، والسيارة الجديدة التي لم يحدد اسمها بعد سوف تخدم كبديل مباشر لموديلات أجيرا RS التي تعتبر أسرع سيارة انتاج في العالم والتي تحمل 4 ألقاب قياسية سابقة.

وفي حدث خاص في منشأة مرخصة لكونيجسيج في استراليا توفر خدمات ما بعد البيع والخدمات الكاملة هناك ، حصل الحاضرون على خصوصية لتفحص نسخة CCR سوداء وCCX برتقالية اللون ، ولكن هذا ليس كل شيء لأن الشركة قدمت أول لمحة عن خليفة أجيرا RS من خلال كشف اسكتش مرسوم للسيارة وهذا الموديل يمكن حجزه بداية من الآن.

كما حصل الحاضرون على تجربة افتراضية وتقديم افتراضي لنسخة مطابقة من السيارة الخاصة جداً التي تعد لها الشركة قبل عرضها المقرر له في معرض جنيف الدولي للسيارات 2019 في مارس 2019 ، ويتوقع طرح مزيد من الصور التشويقية للسيارة في الشهور المقبلة ، والتوقعات كبيرة بخصوص هذا الطراز الذي يفترض أنه سيكون أفضل من أجيرا RS .