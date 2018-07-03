الدفاع المدني يباشر سقوط صاروخ أطلقته عناصر حوثية على محافظة العارضة بجازان
أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 1439هـ سقوط صاروخ ” كاتيوشا ” أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة، نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات .
حيث تم نقله إلى المستشفى، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات ،والله ولي التوفيق.
فيصل[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 5 ساعات
الله ينتقم منهم هاذولا الارهابيين
فيصل[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يشفيه ياربي على ها النصيبة
حسبي الله ونعمة الوكيل فيهم كيف ما بيأذون الاطفال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49833 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, اهلكوهم يا رجال باالصواريخ والقنابل الحارقه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49833 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, اهلكوهم يا رجال باالصواريخ والقنابل الحارقه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49833 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, اهلكوهم يا رجال باالصواريخ والقنابل الحارقه ,,