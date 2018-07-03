الدفاع المدني يباشر سقوط صاروخ أطلقته عناصر حوثية على محافظة العارضة بجازان

جازان(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 1439هـ سقوط صاروخ ” كاتيوشا ” أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة، نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات .

حيث تم نقله إلى المستشفى، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات ،والله ولي التوفيق.