بالفيديو.. ” عبدالله القويز ” يصل قمة تبقال المغربيّة ويرفع علم المملكة
أظهر مقطع فيديو عزيمة وإصرار السعودي ” عبدالله القويز ” في أن يصل إلى قمة تبقال المغربيّة والتي ترتفع 4167 متراً فوق مستوى سطح البحر. وهي أعلى قمة عربية.
وحاز الفيديو على إعجاب العديد من نشطاء مواق التواصل الاجتماعي، حيث أنه رفع علم المملكة بعض أن وصل للقمة معبرًا عن حبه لوطنه.
فهد[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 5 ساعات
ماشاء الله الله يحميك
الجوهرة[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يحفظ كل من يرفع علم المملكة عاليا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49833 ] نشر منذ 3 ساعات
موفق خير يابطل ,,
,, قال الشاعرابو القاسم الشابي :
,, ومن لم يتعود صعود الجبال ,, يعش ابد الدهر بين الحفر ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49833 ] نشر منذ 3 ساعات
موفق خير يابطل ,,
,, قال الشاعرابو القاسم الشابي :
,, ومن لم يتعود صعود الجبال ,, يعش ابد الدهر بين الحفر ,,
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 3 ساعات
ومـن يتـهيب صـعود الجبـال*يعش أبـد الـدهـر بـين الحفر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49833 ] نشر منذ 3 ساعات
صح لسانك ، وجزاكِ الله خير يااخت دهر ، الله يسعد مساكي ,,
,, العتب على الذاكره الهرمه ههههههههههههههه ,, هرمنا …………………… .