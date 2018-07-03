بالفيديو.. ” عبدالله القويز ” يصل قمة تبقال المغربيّة ويرفع علم المملكة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو عزيمة وإصرار السعودي ” عبدالله القويز ” في أن يصل إلى قمة تبقال المغربيّة والتي ترتفع 4167 متراً فوق مستوى سطح البحر. وهي أعلى قمة عربية.

وحاز الفيديو على إعجاب العديد من نشطاء مواق التواصل الاجتماعي، حيث أنه رفع علم المملكة بعض أن وصل للقمة معبرًا عن حبه لوطنه.