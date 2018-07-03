بالفيديو.. محاصرة حوثيين قبالة حدود نجران وقتلهم
وثق فيديو محاولة عناصر تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، التسلل قبالة حدود نجران.
وأظهر الفيديو لحظة التعامل مع المليشيات الإيرانية؛ حيث تم السماح لهم بالإقتراب عبر كمين محكم ومحاصرتهم، وتم قتلهم على الفور،و ردد الجنود ” الله أكبر ” أثناء مواجهتهم للعناصر الإرهابية والقضاء عليهم.
فهد[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 5 ساعات
الله ينصركم عليهم يا ابطال
فيصل[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 5 ساعات
الله ينتقم منهم هاذولا المجرمين الحوثيين الخونة
qlq[ عدد التعليقات: 2868 ] نشر منذ 4 ساعات
ومسحوهم
لابارك الله فيهم