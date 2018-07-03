بالفيديو.. محاصرة حوثيين قبالة حدود نجران وقتلهم

فهمي محمد(صدى):

وثق فيديو محاولة عناصر تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، التسلل قبالة حدود نجران.

وأظهر الفيديو لحظة التعامل مع المليشيات الإيرانية؛ حيث تم السماح لهم بالإقتراب عبر كمين محكم ومحاصرتهم، وتم قتلهم على الفور،و ردد الجنود ” الله أكبر ” أثناء مواجهتهم للعناصر الإرهابية والقضاء عليهم.