بالفيديو.. لحظة اعتداء الاهالي على شاب حاول اغتصاب طفلة

نيودلهي(صدى):

اعتدى عدد من الأهالي في قرية بالهند على شاب بالضرب المبرح، لحظة القبض عليه عندما حاول اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات في أحد الحقول.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة قبض الأهالي على الشاب وهو يحاول اغتصاب الطفلة في الحقل، وانهالوا عليه بالضرب بعدما ادعى أنه عمها، ولكن راحت الطفلة تبكي مما اثار غضب الأهالي الذين لقنوه ضرباً مبرحاً .

لمشاهدة الفيديو أضغط هنـــــا .