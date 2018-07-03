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بالفيديو.. لحظة اعتداء الاهالي على شاب حاول اغتصاب طفلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء الاهالي على شاب حاول اغتصاب طفلة
نيودلهي(صدى):

اعتدى عدد من الأهالي في قرية بالهند على شاب بالضرب المبرح، لحظة القبض عليه عندما حاول اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات في أحد الحقول.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة قبض الأهالي على الشاب وهو يحاول اغتصاب الطفلة في الحقل، وانهالوا عليه بالضرب بعدما ادعى أنه عمها، ولكن راحت الطفلة تبكي مما اثار غضب الأهالي الذين لقنوه ضرباً مبرحاً .

لمشاهدة الفيديو أضغط هنـــــا .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49787 ] نشر منذ 13 دقيقة

معاهم حق ,,

,, اضربوه وخيبوا تعبه ,,

[ عدد التعليقات: 49787 ] نشر منذ 13 دقيقة

معاهم حق ,,

,, اضربوه وخيبوا تعبه ,,

[ عدد التعليقات: 49787 ] نشر منذ 13 دقيقة

معاهم حق ,,

,, اضربوه وخيبوا تعبه ,,

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