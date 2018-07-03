بالفيديو.. لحظة اعتداء الاهالي على شاب حاول اغتصاب طفلة
اعتدى عدد من الأهالي في قرية بالهند على شاب بالضرب المبرح، لحظة القبض عليه عندما حاول اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات في أحد الحقول.
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة قبض الأهالي على الشاب وهو يحاول اغتصاب الطفلة في الحقل، وانهالوا عليه بالضرب بعدما ادعى أنه عمها، ولكن راحت الطفلة تبكي مما اثار غضب الأهالي الذين لقنوه ضرباً مبرحاً .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30373 ] نشر منذ 14 دقيقة
مساكين الأطفال
ليتهم أحرقوه وهو حي😡
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49787 ] نشر منذ 13 دقيقة
معاهم حق ,,
,, اضربوه وخيبوا تعبه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49787 ] نشر منذ 13 دقيقة
معاهم حق ,,
,, اضربوه وخيبوا تعبه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49787 ] نشر منذ 13 دقيقة
معاهم حق ,,
,, اضربوه وخيبوا تعبه ,,