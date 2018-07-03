” فيس بوك ” لن يزعج مستخدميه

وكالات(صدى):

كشفت شركة ” فيس بوك ” ، عن إطلاق خدمة جديدة لمشتركيها تمكنهم من إيقاف استلام جميع الإشعارات باستخدام زر واحد ” عدم الإزعاج ” .

وأوضحت الشركة، أن الميزة الجديدة ما تزال قيد الاختبار، ومن المرتقب أن يؤدي استخدامها قريبًا إلى إيقاف مؤقت لأي إشعارات من فيس بوك بمجرد النقر على زر خاص.

كما سيتمكن مستخدمو فيس بوك من تفعيل خيار جديد يضع وقتا محددًا لميزة ” عدم الإزعاج ” ، بحيث يمكن استقبال الإشعارات مرة أخرى لدى انقضاء مدة الإيقاف التي حددها المشتركون بأنفسهم.