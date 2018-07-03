عبد الرحمن بن مساعد يلدغ ” تميم ” : الحج عبر الخطوط القطرية ليس من المناسك

طلال الضوي(صدى):

وجه عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، اليوم الثلاثاء، رسالة للشعب القطري بشأن القدوم لإداء مناسك الحج في المملكة.

وقال ” بن مساعد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” للقطريين الذين يرغبون بالحج :- رغم عدم تجاوب حكومتكم السعودية ترحب بكم كما ترحب بكل حاج وللإطلاع على التفاصيل ( في الصورة المرفقة..) ولكن نأمل منكم منذ قدومكم للحج وحتى مغادرتكم بسلامة الله وحفظه الإلتزام بشيء وحيد :- ( لا تصورون) .. لانود التسبب بمشاكل لكم مع حكومتكم.. ” .

ووجه رسالة أخيرة لنظام تميم بن حمد، قائلًا : ” م علومة أكيدة:-القدوم للحج عبر الخطوط القطرية ليس من المناسك “.

وحاول النظام القطري ومرتزقة تنظيم الحمدين منذ المقاطعة العربية أن يروجون إلى قيام المملكة بمنع الشعب القطري من أداء مناسك الحج والعمرة، إلا أن المملكة أكدت مرارا وتكرارا على فتحها الأبواب أمام من يرغب في أداء الحج والعمرة، ويتمسك النظام القطري بأن يكون الحج عبر الخطوط الجوية القطرية؛ لإثارة الفتن بين الشعبين.