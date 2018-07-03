المعارضة القطرية تحذر شباب قطر من العمل بالأجهزة الأمنية للنظام

طلال الضوي(صدى):

ناشدت المعارضة القطرية، اليوم الثلاثاء، الشباب القطري الواعي بعدم الوقع في أفخاخ النظام الحاكم؛ الذي يحاول استقطابهم وتوظيفهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لتميم بن حمد.

وقالت المعارضة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” مع تراجع إقبال شبابنا على هذا النوع من الوظائف , يحاول النظام اغراء القطريين الشرفاء من خلال وعود واهية وتقديمات مزيفة في حال التحقوا بالمؤسسات القمعية المتحكمة بمجتمعنا ” .

وتابعت : ” هذه الاجهزة والمؤسسات ليست إلا حكر على المحظيين عند تميم وحلقته الضيقة وضباط اردوغان ان كانوا عسكريين او عناصر امنية واستخباراتية ” .

واستكملت : ” لقد اصبح هؤلاء المحظيين والمرتزقة يتحكمون بشبابنا الذين انخدعوا وتوظفوا سابقا في هذه الكيانات وهم يعانون يوميا من الظلم والتفرقة وغياب ادنى معايير المهنية ” .

وختمت رسالتها : ” يا شباب قطر , اجهزة النظام القطري ان كانت امنية او مالية كلها ستكون عرضة في المستقبل القريب لأقسى العقوبات الدولية بعد ان ثبت بالدليل القاطع إنها تساهم في نشر الارهاب والتطرف في المنطقة ” .