BAC تصبح أول شركة سيارات في العالم ايجابية نحو للمناخ

متابعات(صدى):

أصبحت شركة BAC المصنعة للسيارات ذات المقعد المنفرد مونو أول شركة سيارات في العالم صديقة للبيئة والمناخ ، وهذا يعني أن الشركة سيكون لها دور في ازالة مزيد من الانبعاثات الكربونية من الغلاف الجوي أكثر مما تقوم ببثه عبر سياراتها. ومن أجل تحقيق ذلك تعاونت BAC مع مؤسسة بوسايدون التي تعطي الفرصة للأشخاص والمنظمات والحكومات لاعادة التوازن للبصمة الكربونية من خلال دعم مشروعات الغابات.

وأكد اين بريجز مؤسس شركة BAC أنهم سعداء للتعاون مع بوسايدون وسيأخذون هذه الخطوة الهامة نحو التحول لشركة ايجابية من حيث التعامل مع المناخ, وأوضح أنهم يطبقون اجراءات تقلل من البصمة الكربونية مع استخدام خامات خفيفة الوزن وعالية الكفاءة في نفس الوقت واشار الي أن العمل مع بوسايدون يساعدهم في حماية البيئة بصورة أكبر.

وأضاف : ستعمل BAC على إنتاج منتجات إيجابية للمناخ، ونحن ملتزمون تماما بتبني التقنيات الجديدة التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وحقيقة أن BAC التزمت بأن تكون أول مصنع سيارات يرتبط بهذه الفكرة فهو أمر لا يشكل مفاجأة لأن الشركة ليست غريبة على الابتكارات في المجالات البيئية ، بعد أن صنعت أول العجلات الكربون المركبة وألواح الجسم مصنوعة من مادة الجرافين المبتكرة.

ويقود عمدة ليفربول ، جو أندرسون ، برنامجا لخفض انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 35٪ بحلول عام 2020. وكان سعيدا بهذه الأخبار التي صدرت عن الشركة.