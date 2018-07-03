تركي آل الشيخ يتفاعل مع طلب بطل المملكة للكارتية ويتكفل بدعمه

طلال الغامدي(صدى):

تفاعل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع موهبة الطفل حسين القحطاني بطل المملكة للكاراتية.

وكان ” القحطاني ” وجه رسالة لـ ” آل الشيخ ” عبر ” تويتر ” ، قائلًا : ” الى معالي المستشار تركي آل الشيخ، معك ابنك حسين القحطااني، بطل المملكة للكاراتية ثلاث مرات وكذلك اتحدى نفسي واحقق بطولات التايكوندو، واللعبتين فقيره ماديا بس اتمنى دعمك لي لاوصل وهذا تدريب مكثف خاص على حساب والدي الله يخليه لي لبطولة العالم بالبحرين بعد شهور “.

وجاء رد تركي آل الشيخ فوري وسريع على بطل المملكة، حيث تكفل بدعمه وعلق على طلبه قائلًا: أبشر يا ولدي.