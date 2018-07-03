ضحية جديدة للمونديال.. لاعب الدنمارك مهدد بالقتل

نواف السالم(صدى):

في مواصلة للتهديدات بالقتل التي تلقاها عدد من اللاعبين بالمونديال المقام حاليا في روسيا؛ وصلت لعنة التهديدات إلى لاعب منتخب الدنمارك.

وأبلغ الاتحاد الدنماركي لكرة القدم الشرطة، بتلقي اللاعب نيكولاس يورجنسين تهديدات بالقتل؛ على خلفية إهداره لركلة جزاء أمام كرواتيا.

وكانت الدنمارك ودعت المونديال رغم تألق حارسها كاسبر شمايكل، عقب إهدار اللاعبين ضربات الجزاء أمام كرواتيا.