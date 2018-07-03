” أركاد ” للمقاولات تعلن عن وظائف شاغرة للرجال
كشفت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة، عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال.
وأوضحت أن الوظائف لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والخبر.
وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:
– موظف استقبال تصاريح العمل (عدد 6 وظائف) : شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مهندس مدني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.
– المدير المالي: شهادة الدبلوم العالي في تخصصات: (المالية، المحاسبة) ، أو ما يعادلها.
يجدر الإشارة إلى أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يوليو 2018م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، ادخل هنـــا..
نهى[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للجميع