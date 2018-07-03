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” أركاد ” للمقاولات تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

” أركاد ” للمقاولات تعلن عن وظائف شاغرة للرجال
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة، عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال.

وأوضحت أن الوظائف لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والخبر.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:
– موظف استقبال تصاريح العمل (عدد 6 وظائف) : شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مهندس مدني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.
– المدير المالي: شهادة الدبلوم العالي في تخصصات: (المالية، المحاسبة) ، أو ما يعادلها.

يجدر الإشارة إلى أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يوليو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، ادخل هنـــا..


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 1 ساعة

بالتوفيق للجميع

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