” أركاد ” للمقاولات تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة، عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال.

وأوضحت أن الوظائف لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والخبر.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:

– موظف استقبال تصاريح العمل (عدد 6 وظائف) : شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مهندس مدني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– المدير المالي: شهادة الدبلوم العالي في تخصصات: (المالية، المحاسبة) ، أو ما يعادلها.

يجدر الإشارة إلى أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يوليو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، ادخل هنـــا..