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  3. ” مدني الرياض ” يباشر بلاغ عن تعليق أجراس داخل أسواق النخيل مول

” مدني الرياض ” يباشر بلاغ عن تعليق أجراس داخل أسواق النخيل مول

” مدني الرياض ” يباشر بلاغ عن تعليق أجراس داخل أسواق النخيل مول
علي القحطاني (صدى):

باشر رجال الدفاع المدني في الرياض، اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن تعليق أجراس داخل أسواق النخيل مول.

وأكد الدفاع المدني أنه واتضح انقطاع جزئي للكهرباء داخل المول وتم التأكد من قبل الفرق من عدم وجود أشخاص داخل المصاعد الكهربائية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 1 ساعة

يعطيكم العافية على المجهودات

[ عدد التعليقات: 10589 ] نشر منذ 34 دقيقة

الشئ بالشئ يُذكر طرى لي عبارة: من يعلق “الجرس” فـ رقبة القطو😺🤔

[ عدد التعليقات: 10589 ] نشر منذ 23 دقيقة

تبغون تعرفون قصة العبارة السابقة أنا موفاضية أكتبها لكم ، أكتبوها فـ محرك البحث.
يعني الشيخ أحسن مني يوم يقول للسائلة أكتبي الشيخ ـــــــــ؟🤣🤣

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