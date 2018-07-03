” مدني الرياض ” يباشر بلاغ عن تعليق أجراس داخل أسواق النخيل مول
باشر رجال الدفاع المدني في الرياض، اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن تعليق أجراس داخل أسواق النخيل مول.
وأكد الدفاع المدني أنه واتضح انقطاع جزئي للكهرباء داخل المول وتم التأكد من قبل الفرق من عدم وجود أشخاص داخل المصاعد الكهربائية.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 1 ساعة
يعطيكم العافية على المجهودات
غندورة[ عدد التعليقات: 10589 ] نشر منذ 34 دقيقة
الشئ بالشئ يُذكر طرى لي عبارة: من يعلق “الجرس” فـ رقبة القطو😺🤔
غندورة[ عدد التعليقات: 10589 ] نشر منذ 23 دقيقة
تبغون تعرفون قصة العبارة السابقة أنا موفاضية أكتبها لكم ، أكتبوها فـ محرك البحث.
يعني الشيخ أحسن مني يوم يقول للسائلة أكتبي الشيخ ـــــــــ؟🤣🤣