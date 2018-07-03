” مدني الرياض ” يباشر بلاغ عن تعليق أجراس داخل أسواق النخيل مول

علي القحطاني (صدى):

باشر رجال الدفاع المدني في الرياض، اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن تعليق أجراس داخل أسواق النخيل مول.

وأكد الدفاع المدني أنه واتضح انقطاع جزئي للكهرباء داخل المول وتم التأكد من قبل الفرق من عدم وجود أشخاص داخل المصاعد الكهربائية.