طقس غد.. استمرار الموجة الحارة وأمطار رعدية على 4 مناطق

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقة غدًا الأربعاء، حيث سيستمر تأثير الموجة الحارة على منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.

وأضافت في بيان لها، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

كما ستنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، لجوف القصيم، حائل، الشرقية، والرياض يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.