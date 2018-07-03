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النيابة العامة: يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من قام بهذه الأفعال

النيابة العامة: يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من قام بهذه الأفعال
عادل الحربي(صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، نوعية الممارسات التي تندرج تحت مسمى جريمة غسل الأموال.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن من هذه الممارسات: الاشتراك بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة التسهيل أو التستر،في جرائم غسل الأموال.

وأضافت : وأيضًا البدء في تنفيذ أي فعل بقصد غسل الأموال،إذا أوقف أو خاب أثره،لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2840 ] نشر منذ 1 ساعة

ع القوة يارب

[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 1 ساعة

وكيف بينثبت على من قدم المشورة

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