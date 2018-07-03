النيابة العامة: يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من قام بهذه الأفعال
أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، نوعية الممارسات التي تندرج تحت مسمى جريمة غسل الأموال.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن من هذه الممارسات: الاشتراك بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة التسهيل أو التستر،في جرائم غسل الأموال.
وأضافت : وأيضًا البدء في تنفيذ أي فعل بقصد غسل الأموال،إذا أوقف أو خاب أثره،لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
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qlq[ عدد التعليقات: 2840 ] نشر منذ 1 ساعة
ع القوة يارب
فهد[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 1 ساعة
وكيف بينثبت على من قدم المشورة