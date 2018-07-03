وظائف فنية وإدارية شاغرة في ” صدارة ” للكيميائيات بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشف شركة صدارة للكيميائيات، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة؛ لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وقالت الشركة إن العمل سيكون بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وجاءت الووظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

– أخصائي أنظمة المحاسبة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

– مصمم أول تعليمي: درجة البكالوريوس في تخصص تصميم النظام التعليمي، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

– مشغل أول معدات: شهادة الدبلوم التقني في مجال ذي الصلة.

يجدر الإشارة إلى أن التقديم متاح عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يوليو 2018م.

و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، أدخل هنا .