بالفيديو.. لاعبو الهلال يبدأون تحضيراتهم الميدانية استعدادًا للموسم الجديد
بدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم، تحضيراته الميدانية استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.
واحتضنت صالة الإعداد البدني تدريبات الفريق تحت إشراف مدير الجهاز الفني البرتغالي ” جورجي جيسوس ” ، التي أجرى خلالها اللاعبون اختبارات بدنية، واختبارات على السرعات، قبل خضوعهم لفحص المعدّل اللياقي، وقياس العضلات.
ويجرى حاليًا التدريب المسائي للفريق والذي بدأ في السابعة والنصف.
فهد[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين ان شاء الله