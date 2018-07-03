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بالفيديو.. لاعبو الهلال يبدأون تحضيراتهم الميدانية استعدادًا للموسم الجديد

بالفيديو.. لاعبو الهلال يبدأون تحضيراتهم الميدانية استعدادًا للموسم الجديد
ماجد محمد(صدى):

بدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم، تحضيراته الميدانية استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.

واحتضنت صالة الإعداد البدني تدريبات الفريق تحت إشراف مدير الجهاز الفني البرتغالي ” جورجي جيسوس ” ، التي أجرى خلالها اللاعبون اختبارات بدنية، واختبارات على السرعات، قبل خضوعهم لفحص المعدّل اللياقي، وقياس العضلات.

ويجرى حاليًا التدريب المسائي للفريق والذي بدأ في السابعة والنصف.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 1 ساعة

موفقين ان شاء الله

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