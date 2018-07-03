أمانة الشمالية تبعث برسائل توعوية عبر منصاتها التواصل للمحافظة على المتنزهات

محمد السعران(صدى):

حثت أمانة منطقة الحدود الشمالية الجميع على المحافظة على المنتزهات والحدائق العامة، وكررت في مواقعها على منصات التواصل ‏الاجتماعي العديد من العبارات التوعوية للمحافظة على المتنزهات وقالت ” نسعد بأن تكون المتنزهات والحدائق العامة والساحات البلدية وجهتك للتنزّه، فشاركنا المحافظة عليها ”

‏⁧‏وأكدت الأمانة على الاهتمام بنظافة الحدائق والمتنزهات والمحافظة على مرافقها من دون عبث وتطاول، مبينةً أن هناك متابعة مستمرة على المواقع والمنتزهات العامة، وحثت الجميع على التعاون مع الإدارات المعنية بالحدائق والمتنزهات لعكس الصورة المشرقة والحضارية للمنطقة.