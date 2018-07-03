صديق مزيف من بينها .. أغرب 10 أشياء تشترى بالمال في اليابان

طوكيو(صدى):

يعتقد الكثيرون أن المال يمكنه شراء أي شيء في الحياة، وينطبق هذا الاعتقاد على اليابانيين الذين ينفقون أموالهم على أغرب الأشياء

ومن بينها:

1- الأسنان الملتوية:

تدفع الكثير من اليابانيات المال من أجل الحصول على أسنان ملتوية، وذلك لأن بعض الرجال يجدون الأمر جذابا ويصفون صاحبات الأسنان غير المستوية بأنهن ذوات مظهر طفولي، ويمكن الحصول على هذا الشكل من الأسنان بتحريك الأنياب للأمام مقابل 210 دولارًا.

2- استئجار صديق لمدة يوم:

يحصل الذين يعانون من الوحدة باليابان على صديق مؤقت مقابل المال أو حبيب وتعرض الشركة اليابانية ممثلين للقيام بأدوار الأصدقاء في حفلات الزفاف والمناسبات المختلفة، وحتى استئجار حبيب لإثارة غيرة الحبيب الأصلي.

3- مقاهي القطط:

لا تستطيع الأسر اليابانية اقتناء الحيوانات الأليفة بالمنزل بعد إنجاب الأطفال لصغر حجم المنازل؛ لذلك يلجأ البعض للهو مع القطط بمقاهي مخصصة لذلك، والتي وصل عددها إلى 150 مقهى باليابان، وكان الأمر قد بدأ لأول مرة في بداية التسعينيات في تايوان.

4- دمية شخصية:

يمكنك الحصول على دمية تشبهك تمامًا فقط في اليابان مقابل 1750 دولارًا، ويمكن أن تمثل الدمية حدثًا هامًا في حياتك.

5- رحلة خاصة لدميتك المفضلة:

عرضت شركة يابانية فرصة حصول دميتك المفضلة على رحلة لأي دولة مع التقاط الصور التذكارية لها، مقابل 45 دولارًا.

6- ساونا النبيذ:

للتخلص من التعب والإرهاق يمكن لليابانيين الدفع مقابل الاسترخاء في حمام من النبيذ الأحمر، ويعرض أيضًا المنتجع الصحي فرصة الاستحمام في الشاي الأخضر والقهوة.

7- كاهن مزيف:

يعمل البعض كاهن مزيف؛ ليعمل وكأنه يكلل العروسين باليابان مقابل 180 دولارًا ويكون الأمر ظاهريًّا في الكثير من الأوقات وليس له علاقة بالمراسم الدينية.

8- إصبع مزيف:

استطاع أفراد عصابة ياكوزا التي تشتهر بقطع إصبع المخطئ من أفرادها بالتخلص من ماضيهم بشراء إصبع جديد مقابل ثلاثة آلاف دولار، وتشتهر تلك العصابة بتجارة المخدرات والعمل في الدعارة.

9-وجبة من التراب:

يقدم مطعم ياباني وجبة من التراب لأصحاب روح المغامرة ومحبي تجربة كل ما هو جديد، وتباع هذه الوجبة مقابل 110 دولارًا.

10-منظف الأذن:

يمكن الحصول على جلسة تنظيف الأذن بصالون مخصص لذلك لاستعادة ذكريات الطفولة عندما كانت الأم تنظف أذن أطفالها، يدفع مبلغ 35 دولارًا مقابل الجلسة.