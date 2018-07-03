بالصور.. فردة حذاء ممزقة بـ 70 ألف جنيه إسترليني في مزاد

وكالات(صدى):

قام موقع إيباي للمزادات، ببيع فردة حذاء ممزقة بلغت قيمتها 70.143 جنيه إسترليني.

يجدر الإشارة إلى أن فردة الحذاء المباعة هي الفردة اليسرى للحذاء الأصلي للعلامة التجارية نايكي، والتي ارتداها مايكل جي فوكس (ممثل أمريكي) ، في فلم الفانتازيا الأمريكي “ العودة إلى المستقبل 2 ” والذي صدر في عام 1989م.

ولفتت صحيفة مترو البريطانية إلى أن فردة الحذاء غير صالحة للاستخدام، كما ولم يُكشف على الفردة اليمنى، وعلى الرغم من ذلك حققت خلال عرضها في المزاد عبر الإنترنت 220 طلبًا لشرائها، حتى رست على مشترٍ من مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون.

يذكر أنه من المقرر أن تذهب أموال بيعها إلى مؤسسة مايكل جيه فوكس، والتي تمول أبحاثًا حول مرض باركنسون.