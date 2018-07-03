خيركم تطلق الدورات القرآنية الصيفية لغير الناطقين بالعربية

نايف السالم(صدى):

انطلقت مطلع الأسبوع الحالي الدورات القرآنية الصيفية المكثفة بالمجمعات الصباحية لغير الناطقين بالعربية في محافظة جدة والتي تقيمها جمعية خيركم ويستفيد منها 1533 طالباً يمثلون 8 جنسيات.

وأوضح مدير عام جمعية خيركم الأستاذ صابر بامخرمه أن طلاب المجمعات القرآنية الصباحية واللذين يمثلون ثمان جنسيات وهي ( الباكستانية ، البرماوية ، الهندية ، التشادية ، التركية ، الأفغانية ، البنغالية ، الصومالية ) هم العمود الفقري للجمعية كونهم يمثلون مابين 25 -30 % من عدد خريجي الجمعية كل عام ، وهذه الدورات القرآنية المكثفة لحفاظ الجمعية الصيف تجد اقبالاً كبيراً من الطلاب والراغبين في استغلال إجازة الصيف بالنهل من كتاب الله ، وسرعة ختم القرآن وذلك للاستفادة من الأوقات وشغلها في تحقيق الهدف الأسمى وهو إتمام الحفظ.

وأبان بامخرمه أن معلمي حلقات الصباحية والبالغ عددهم 128 معلما يتحدثون من ثمان لغات ليسهل على الطلاب تعلم القاعدة النورانية والقراءة ومن ثم الانطلاق في حفظ القرآن مبيناً أن هذه المجمعات غالبا ما يفوز أحد طلابها بلقب أصغر حافظ للقرآن في جدة رغم أن غالبيتهم لا يتحدثون العربية وهنا تكمن معجزة القرآن في قوله تعالى : ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر).