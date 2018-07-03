” الكفاح القابضة ” تعلن عن وظائف فنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للمواطنين.

وأوضحت أن الوظاف الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:

– كهربائي (عدد وظيفتين) : شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مراقب المستندات (عدد 5 وظائف) : درجة البكالوريوس في الاهتمامات المكتبية وتقنيات التوثيق، أو أي مجال ذي الصلة.

يجدر الإشارة إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف ، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2018م.

و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنـــا..