زيارة منسوبي الدفاع الجوي المجموعة الثانية بجدة لمركز إسعاف المروة

نايف السالم(صدى):

وضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد بأنه بناءاً على طلب قائد المجموعة الثانية اللواء محمد بن زهير العمري بزيارة مركز اسعاف المروة بجدة قام وفد من منسوبي الدفاع الجوي المجموعة الثانية بزيارة مركز إسعاف المروة ضمن فعاليات برنامجهم التدريبي للاسعافات الاولية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1439/10/19 حيث كان في استقابلهم المتحدث الرسمي مسؤل التوعية في هذه الزيارة ومدير المركز سعود المالكي ومنسوبي مركز المروة وبعدها تم الاستماع من قبل منسوبي المجموعة الى شرح مفصل عن الية عمل هيئة الهلال الاحمر السعودي وكذلك ماتحتويه سيارات الاسعاف من معدات طبيه ثابته وميدانيه

وايضاح كيفية التعامل مع جميع الحالات الاسعافية الطارئة في مرحلة ماقبل وصول الحالة التي تم اسعافعها للمستشفى وقد كانت المعلومات المقدمة مفيدة

ومن ناحية اخرى تحدث مشرف التوعية بشأن التجمهر الخاطي في الحواث المروريه مما يعييق الوصول الى الحالة الاسعافية وسرعة تقديم العناية الاسعافية اللازمة لها وفي نهاية الزيارة قام منسوبي الدفاع الجوي المجموعة الثانية بالشكر والتقدير لمدير المركز ومنسوبي المركز على حسن الاستقبال وعبر الجميع عن عظيم شكرهم وامتنانهم لما تقوم به هيئة الهلال الاحمر السعودي بالمنطقة من الجهود والامكانيات الاليه والبشرية ثم قامت إدارة الإعلام والتوعية بالتقاط الصور التذكارية.