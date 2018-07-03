4 ضوابط لتسجيل الأسماء لدى الأحوال المدنية

نايف السالم(صدى):

نشرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ضوابط تسجيل الأسماء لديها، والتي تضمنت أربع ضوابط.

وشملت الضوابط:

1- يسجل الاسم مجردًا من الألقاب.

2- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم.

3- لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة.

4- يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية.