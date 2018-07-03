4 ضوابط لتسجيل الأسماء لدى الأحوال المدنية
نشرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ضوابط تسجيل الأسماء لديها، والتي تضمنت أربع ضوابط.
وشملت الضوابط:
1- يسجل الاسم مجردًا من الألقاب.
2- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم.
3- لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة.
4- يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية.
فيصل[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما هي الاسماء المخالفة للشريعة
qlq[ عدد التعليقات: 2840 ] نشر منذ 2 ساعتين
واسامي الشهور
لاتنسونها
نوير[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف مركبة يعني ما في عبد الله او عبد الرحمن ولا ايش
نبغي نفهم
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 660 ] نشر منذ 2 ساعتين
*نوير*
أسماء عبد الله وعبد الرحمان ليست أسماء مركبة بل مضافة لأننا لا نستطيع فصل جزء عن الآخر فلا نسمي عبد او الله او رحمان…الأسماء المركبة مثل محمد امين،عمر فاروق،علي رضا….الخ..
وهذه الأسماء نستطيع فصلها
أخصائي ومثقف[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 41 دقيقة
فهمت/ي يانوير