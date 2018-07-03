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أمانة الرياض تصادر الخضار والفواكه وتسلمها للجمعيات الخيرية

أمانة الرياض تصادر الخضار والفواكه وتسلمها للجمعيات الخيرية
محمد السعران(صدى):

قامت أمانة منطقة الرياض بتسليم ٩ طن من الخضار والفاكهة للجمعيات الخيرية بعد مصادرتها من باعة جائلين مخالفين وتم تسليم ٦٢ عامل للجهات المختصة وحجز ٦ مركبات مخالفة وذلك ضمن حملة ازالة التلوث البصري في المدينة .

واكدت امانة منطقة الرياض ان للمواطنين والمقيمين دور كبير في الحد من الباعة الجائلين وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات البلدية .

واهابت الامانة بالتبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.


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