أمانة الرياض تصادر الخضار والفواكه وتسلمها للجمعيات الخيرية
قامت أمانة منطقة الرياض بتسليم ٩ طن من الخضار والفاكهة للجمعيات الخيرية بعد مصادرتها من باعة جائلين مخالفين وتم تسليم ٦٢ عامل للجهات المختصة وحجز ٦ مركبات مخالفة وذلك ضمن حملة ازالة التلوث البصري في المدينة .
واكدت امانة منطقة الرياض ان للمواطنين والمقيمين دور كبير في الحد من الباعة الجائلين وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات البلدية .
واهابت الامانة بالتبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.
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