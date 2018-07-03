تكريم المتميزين بمناسبة اليوم العالمي للتمريض بمستشفى الملك سلمان

سعيد العجل(صدى):

احتفل مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض باليوم العالمي للتمريض وذالك بالقاعه الكبرى للاحتفالات بالمستشفى بحضور مدير المستشفى الدكتور عبدالدائم العنزي وعضو مكتب التمريض ومشرفة الجودة بصحة الرياض الاستاذه بدور الشهري. ومدير الخدمات الطبيه بالمستشفى الدكتور علي الجمعه وعدد كبير من منسوبي المستشفى وقد بداء الحفل بالقران الكريم ثم كلمة مديرة التمريض بالمستشفى الاستاذه زهور عسيري رحبت بالضيوف واكدت أن مهمة التمريض مهنه ساميه تجمع كل ادبيات السلوك الراقي والبعد الانساني والمعرفه والخبره الشامله للتعامل مع كل من يحتاج لرعايه طبيه بعدها كلمة مديرة مكتب التمريض بصحة الرياض القتها بالانابة الاستاذه بدور الشهري اشارت فيها الى اهتمام صحة الرياض بمهنة التمريض فهي عصب الرعايه الصحيه وشكرت كل ممرض وممرضه على جهودهم ثم قامت الاستاذه ايمان عبدالنبي بعرض مرئي عن اخلاقيات التمريض ثم القى مدير المستشفى الدكتور عبدالدائم العنزي كلمه اكد فيها أن الاحتفاء بيوم التمريض العالمي جاء لتاكيد اهمية تبني أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتدريب للارتقاء باداء الكوادر التمريضيه للمساهمه في تقديم خدمة صحيه متميزه مشيرا الى أن اختيار شعار هذا العام صوت التمريض ينادي. ابشري يابلادي وذلك للاحتفاء بالكوادر التمريضيه على جهودهم وسعيهم الحثيث في رفع مستوى للخدمات الصحيه بعدها تم تكريم الاقسام الداعمه والمشاركه وتكريم أفضل ممرضه ومكتب التمريض وعدد من المتميزين وقد حصل على افضل قسم بالمستشفى قسم النساء والولاده وقد تم تكريمهم .

ويأتى التكريم فى إطار حرص ادارة خدمات التمريض على تكريم المتميزين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد وبث روح المنافسة فى سبيل خدمة المرضى، والذى يعمل على الارتقاء بالخدمة الطبية لجميع المرضى بالمستشفي.

كما تم افتتاح المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للتمريض.