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الكهرباء: فاتورة الـ 800 ريال لعداد فيللا تحت الإنشاء ” لبس “

الكهرباء: فاتورة الـ 800 ريال لعداد فيللا تحت الإنشاء ” لبس “
حمود العنزي (صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، ملابسات مقطع الفيديو المتداول حول صدور فاتورة لعداد إحدى الفلل السكنية تحت الإنشاء، بأكثر من 800 ريال، بينما لا توجد أي إضاءة في المكان.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نود التوضيح بشأن مقطع الفيديو المتداول عن صدور فاتورة لعداد إحدى الفلل السكنية تحت الإنشاء بروضة سدير ، بأن فريقنا المختص وقف على الحالة وتبين وجود لبس مع عداد آخر وتمت المعالجة ” .


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 2 ساعتين

بنتمنى مراجعة جميع الفواتير

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 2 ساعتين

اذا هيك بتكون جميع شكاوي الناس صحيحة ويجب مراجعتها

[ عدد التعليقات: 2840 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعين

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 42 دقيقة

وشو بتساوي الاعذار اخي قرني

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 42 دقيقة

المهم ان يكون في حل اكيد لكثير من اللبس الذس يحدث

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 41 دقيقة

معك حق اختي جوهرة

[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 38 دقيقة

الحمد لله مرت على خير المهم القادم

[ عدد التعليقات: 1534 ] نشر منذ 38 دقيقة

وجود لبس مع عداد آخر وتمت المعالجة ” ….
آآآي داير شنوا بالدنيا ….؟
اعترفوا ان الفاتوره لعداد آخر ولا تكابروا في اخفاء سرقة أموال الناس

[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 33 دقيقة

اذا هيك كل من لديه غلط بيتوجه للشركة ويخلص الامر

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 32 دقيقة

والله ها الازمة اخدت اكبر من حجمها

[ عدد التعليقات: 49787 ] نشر منذ 19 دقيقة

جعلكم للبس اللي يتلبسكم من راسكم لأخمص اقدامكم ,,

[ عدد التعليقات: 10589 ] نشر منذ 6 دقائق

آهااااا أجل طلعت الفيلا للبس🤔
ســدد ي” بــس ثم أعترض😂😂

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