الكهرباء: فاتورة الـ 800 ريال لعداد فيللا تحت الإنشاء ” لبس “

حمود العنزي (صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، ملابسات مقطع الفيديو المتداول حول صدور فاتورة لعداد إحدى الفلل السكنية تحت الإنشاء، بأكثر من 800 ريال، بينما لا توجد أي إضاءة في المكان.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نود التوضيح بشأن مقطع الفيديو المتداول عن صدور فاتورة لعداد إحدى الفلل السكنية تحت الإنشاء بروضة سدير ، بأن فريقنا المختص وقف على الحالة وتبين وجود لبس مع عداد آخر وتمت المعالجة ” .