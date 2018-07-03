الكهرباء: فاتورة الـ 800 ريال لعداد فيللا تحت الإنشاء ” لبس “
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، ملابسات مقطع الفيديو المتداول حول صدور فاتورة لعداد إحدى الفلل السكنية تحت الإنشاء، بأكثر من 800 ريال، بينما لا توجد أي إضاءة في المكان.
وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نود التوضيح بشأن مقطع الفيديو المتداول عن صدور فاتورة لعداد إحدى الفلل السكنية تحت الإنشاء بروضة سدير ، بأن فريقنا المختص وقف على الحالة وتبين وجود لبس مع عداد آخر وتمت المعالجة ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 2 ساعتين
بنتمنى مراجعة جميع الفواتير
نوير[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا هيك بتكون جميع شكاوي الناس صحيحة ويجب مراجعتها
qlq[ عدد التعليقات: 2840 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30374 ] نشر منذ 1 ساعة
شاطرين في الأعذار
ياجعله يلبسكم
مني قايل😡
نهى[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 42 دقيقة
وشو بتساوي الاعذار اخي قرني
الجوهرة[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 42 دقيقة
المهم ان يكون في حل اكيد لكثير من اللبس الذس يحدث
خلود[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 41 دقيقة
معك حق اختي جوهرة
فيصل[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 38 دقيقة
الحمد لله مرت على خير المهم القادم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1534 ] نشر منذ 38 دقيقة
وجود لبس مع عداد آخر وتمت المعالجة ” ….
آآآي داير شنوا بالدنيا ….؟
اعترفوا ان الفاتوره لعداد آخر ولا تكابروا في اخفاء سرقة أموال الناس
ابو طيف[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 33 دقيقة
اذا هيك كل من لديه غلط بيتوجه للشركة ويخلص الامر
ناصر[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 32 دقيقة
والله ها الازمة اخدت اكبر من حجمها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49787 ] نشر منذ 19 دقيقة
جعلكم للبس اللي يتلبسكم من راسكم لأخمص اقدامكم ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 10589 ] نشر منذ 6 دقائق
آهااااا أجل طلعت الفيلا للبس🤔
ســدد ي” بــس ثم أعترض😂😂