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حقيقة ارتفاع أسعار الفحص إلى 150 ريالًا

حقيقة ارتفاع أسعار الفحص إلى 150 ريالًا
عادل الحربي (صدى):

أظهرت صورة متداولة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع رسوم فحص السيارات لدى محطات الفحص الدوري إلى 150 ريالًا.

وقالت المصادر إن الصورة المتداولة تخص إحدى الدول الخليجية، ولا علاقة لها بمحطات الفحص الفني الدوري للمركبات داخل المملكة، مؤكدة عدم تأثُّر أسعار الفحص أو أسعار إعادته بأي زيادة؛ إذ لا تزال المحطات تعمل بالأسعار المعروفة.


10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم ارحمنا من الشائعات

[ عدد التعليقات: 2840 ] نشر منذ 2 ساعتين

الى 200 كويس

[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 45 دقيقة

طيب منيح هيك اخي قرني
يعطيك العافية كيفك

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 44 دقيقة

والله التواصل الاجتماعي اله مساوئي وحسنات
لذلك لازم التحري

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 43 دقيقة

والله صارت موضة ارتفاع الاسعار

[ عدد التعليقات: 1534 ] نشر منذ 43 دقيقة

دحين ابك فطنتوهم بالفحص…
داير الشهر الجاي حيدبلوه….
آآي يا زوله

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 29 دقيقة

طيب وايش اللي يخلوهم يتناولوا صور مو تخصنا
الله يسترها

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 19 دقيقة

المهم ما في زيادة

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