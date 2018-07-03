حقيقة ارتفاع أسعار الفحص إلى 150 ريالًا
أظهرت صورة متداولة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع رسوم فحص السيارات لدى محطات الفحص الدوري إلى 150 ريالًا.
وقالت المصادر إن الصورة المتداولة تخص إحدى الدول الخليجية، ولا علاقة لها بمحطات الفحص الفني الدوري للمركبات داخل المملكة، مؤكدة عدم تأثُّر أسعار الفحص أو أسعار إعادته بأي زيادة؛ إذ لا تزال المحطات تعمل بالأسعار المعروفة.
فهد[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم ارحمنا من الشائعات
qlq[ عدد التعليقات: 2840 ] نشر منذ 2 ساعتين
الى 200 كويس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30374 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا فحصت الاسبوع الماضي
وعطيته حوالي٧٧ريال ورجع لي ربع ريال وعشر هللات🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30374 ] نشر منذ 1 ساعة
لا ويسألني المصري مسوي
قوي
السيارة بأسمك
قلت لا بسم الجيران😂😂😂
فيصل[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 45 دقيقة
طيب منيح هيك اخي قرني
يعطيك العافية كيفك
نوير[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 44 دقيقة
والله التواصل الاجتماعي اله مساوئي وحسنات
لذلك لازم التحري
الجوهرة[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 43 دقيقة
والله صارت موضة ارتفاع الاسعار
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1534 ] نشر منذ 43 دقيقة
دحين ابك فطنتوهم بالفحص…
داير الشهر الجاي حيدبلوه….
آآي يا زوله
نهى[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 29 دقيقة
طيب وايش اللي يخلوهم يتناولوا صور مو تخصنا
الله يسترها
ابو طيف[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 19 دقيقة
المهم ما في زيادة