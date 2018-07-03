حقيقة ارتفاع أسعار الفحص إلى 150 ريالًا

عادل الحربي (صدى):

أظهرت صورة متداولة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع رسوم فحص السيارات لدى محطات الفحص الدوري إلى 150 ريالًا.

وقالت المصادر إن الصورة المتداولة تخص إحدى الدول الخليجية، ولا علاقة لها بمحطات الفحص الفني الدوري للمركبات داخل المملكة، مؤكدة عدم تأثُّر أسعار الفحص أو أسعار إعادته بأي زيادة؛ إذ لا تزال المحطات تعمل بالأسعار المعروفة.