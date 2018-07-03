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الجوازات: شرط واحد لإصدار تأشيرة خروج نهائي

الجوازات: شرط واحد لإصدار تأشيرة خروج نهائي
نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن هناك شرط لإصدار تأشيرة خروج نهائي لأي عامل.

واستفسر مواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” عندي عامل انتهت إقامته وأبي أصدر له خروج نهائي كيف طريقة ” .

وردَّ الحساب الرسمي للخدمات الإلكترونية للأفراد ” أبشر ” ، قائلًا : ” أخي الكريم، من خلال ابشر يتطلب صلاحية الاقامة ” .

فيما قال الجوازات : ” اهلاًبك، عزيزنا يشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من اصدار تأشيرة النهائي. شكرًالك ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2837 ] نشر منذ 24 دقيقة

كويس

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