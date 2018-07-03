الجوازات: شرط واحد لإصدار تأشيرة خروج نهائي

نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن هناك شرط لإصدار تأشيرة خروج نهائي لأي عامل.

واستفسر مواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” عندي عامل انتهت إقامته وأبي أصدر له خروج نهائي كيف طريقة ” .

وردَّ الحساب الرسمي للخدمات الإلكترونية للأفراد ” أبشر ” ، قائلًا : ” أخي الكريم، من خلال ابشر يتطلب صلاحية الاقامة ” .

فيما قال الجوازات : ” اهلاًبك، عزيزنا يشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من اصدار تأشيرة النهائي. شكرًالك ” .