بالفيديو.. مواصفات مقر حجز قائدات المركبات المخالفات

حمود العنزي (صدى):

نشرت قناة العربية، اليوم الثلاثاء، تقرير عن تخصيص مراكز للنساء اللائي يرتكبن مخالفات مرورية تستدعي الإيقاف.

ويذكر أنها مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقدم خدمات الإيواء والرعاية والتوجيه الاجتماعي للنزلاء

وتقدم المراكز الرعاية الكاملة للنساء، حيث يتم عزل نزيلات القضايا المرورية عن نزيلات القضايا الجنائية، ويتم استقبال النزيلة القادمة برفقة المرور ويتم توفير الكسوة لها حسب الأنظمة بالإضافة إلى معرفة حالتها الصحية.